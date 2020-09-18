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В Кремле сочли излишне абсурдной историю с «отравлением» Навального
18.9.2020 14:24
Фото: vk.com
В ситуации, связанной с экстренной госпитализацией блогера Алексея Навального, слишком много абсурда.
Поэтому в Кремле склонны все ставить под сомнение, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил официальный представитель Кремля, во всей этой истории сейчас появилось "слишком много абсурда". С учетом таких обстоятельств сложно "кому-то верить на слово", — пояснил Дмитрий Песков, комментируя события, связанные с лечением Алексея Навального.
Пресс-секретарь главы РФ пояснил, что Москва пытается получить информацию по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако в техническом секретариате отсылают к германской стороне. При этом в Берлине на все запросы рекомендуют обратиться к немцам. В результате число "вопросов растет с каждым днем", — констатировал Песков.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение о том, что принятие Европарламентом резолюции об ужесточении антироссийских санкций после госпитализации оппозиционера свидетельствует о причастности к ситуации зарубежных спецслужб.
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