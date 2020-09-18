ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Крыму впервые найдено редкое изображение птицы Сирин на фрагменте сосуда
В Крыму впервые найдено редкое изображение птицы Сирин на фрагменте сосуда
Посольство России потребовало у США разъяснений после репортажа NBC
Посольство России потребовало у США разъяснений после репортажа NBC
Под Ярославлем задержан подозреваемый в убийстве двух девочек
Под Ярославлем задержан подозреваемый в убийстве двух девочек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России за сутки выявили более 6 тыс. случаев COVID-19В России за сутки выявили более 6 тыс. случаев COVID-19
Представитель Навального сообщила, что на его личных вещах яда нетПредставитель Навального сообщила, что на его личных вещах яда нет
Добровинский заявил, что будет скучать по ПашаевуДобровинский заявил, что будет скучать по Пашаеву
Под Ярославлем задержан подозреваемый в убийстве двух девочекПод Ярославлем задержан подозреваемый в убийстве двух девочек
СМИ: В Белоруссии мужчина пытался покончить с собой в знак протестаСМИ: В Белоруссии мужчина пытался покончить с собой в знак протеста

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Добровинский заявил, что будет скучать по Пашаеву


09:39
Добровинский заявил, что будет скучать по ПашаевуФото: wikimedia.org

Известный российский адвокат Александр Добровинский высказался о лишении Эльмана Пашаева его статуса.

Как отметил представитель родственников Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова, он будет скучать по своему коллеге.

Своим мнением по этому поводу Александр Добровинский поделился с телевизионным каналом "360". По его словам, он будет скучать по своему недавнему оппоненту в этом резонансном деле. Добровинский при этом отказался давать какие-либо оценки о своем процессуальном противнике, как и решению коллег.

По словам Дрбровинского,  "были какие-то высказывания господина Пашаева, он хозяин своего слова". Однако из этических соображений он воздержится от более подробных комментариев в связи с лишением его коллеги адвокатского статуса.

Накануне, 18 сентября, юриста Эльмана Пашаева, ранее пытавшегося защищать актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, снова лишили его адвокатского статуса в соответствии с решением совета Адвокатской палаты Северной Осетии.

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, высказавшись о вердикте, указал на "уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев" во время судебного разбирательства. Происходящее во время слушаний по этому делу он назвал водевилем.

В Минюсте РФ ранее выразили намерение не только добиться лишения статуса адвоката Эльмана Пашаева, но и рассмотреть вопрос о возможном привлечении к дисциплинарной ответственности адвоката Александра Добровинского, который выступал в качестве представителя потерпевших в том же деле.

Напомним, вскоре после оглашения приговора, согласно которому Михаила Ефремова признали виновным в ДТП со смертельным исходом и осудили на восемь лет лишения свободы, артист заявил о том, что адвокат его подставил.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Под Киевом на газопроводе произошел взрывПод Киевом на газопроводе произошел взрыв
В Рыбинске найдены тела двух девочекВ Рыбинске найдены тела двух девочек
Навальный хочет вернуться в РоссиюНавальный хочет вернуться в Россию
Тихановская обратилась к Путину, напомнив о «нелегитимности» ЛукашенкоТихановская обратилась к Путину, напомнив о «нелегитимности» Лукашенко
Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru