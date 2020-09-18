Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Добровинский заявил, что будет скучать по Пашаеву

09:39

Фото: wikimedia.org



Известный российский адвокат Александр Добровинский высказался о лишении Эльмана Пашаева его статуса.



Как отметил представитель родственников Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова, он будет скучать по своему коллеге.



Своим мнением по этому поводу Александр Добровинский поделился с телевизионным каналом "360". По его словам, он будет скучать по своему недавнему оппоненту в этом резонансном деле. Добровинский при этом отказался давать какие-либо оценки о своем процессуальном противнике, как и решению коллег.



По словам Дрбровинского, "были какие-то высказывания господина Пашаева, он хозяин своего слова". Однако из этических соображений он воздержится от более подробных комментариев в связи с лишением его коллеги адвокатского статуса.



Накануне, 18 сентября, юриста Эльмана Пашаева, ранее пытавшегося защищать актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, снова лишили его адвокатского статуса в соответствии с решением совета Адвокатской палаты Северной Осетии.



Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, высказавшись о вердикте, указал на "уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев" во время судебного разбирательства. Происходящее во время слушаний по этому делу он назвал водевилем.



В Минюсте РФ ранее выразили намерение не только добиться лишения статуса адвоката Эльмана Пашаева, но и рассмотреть вопрос о возможном привлечении к дисциплинарной ответственности адвоката Александра Добровинского, который выступал в качестве представителя потерпевших в том же деле.



Напомним, вскоре после оглашения приговора, согласно которому Михаила Ефремова признали виновным в ДТП со смертельным исходом и осудили на восемь лет лишения свободы, артист заявил о том, что адвокат его подставил.



Автор: Злата Богатова

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