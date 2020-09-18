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Пашаев лишен адвокатского статуса


18.9.2020 19:53
Пашаев лишен адвокатского статусаФото: osnmedia.ru

Юрист Эльман Пашаев, ранее выступавший в качестве защитника российского актера Михаила Ефремова в деле о смертельной аварии, вновь лишился своего адвокатского статуса. Соответствующее решение  принял сегодня совет Адвокатской палаты Северной Осетии, передает ТАСС.

Со ссылкой на пресс-службу Федеральной палаты адвокатов РФ уточняется, что сегодня, 18 сентября, на очередном заседании региональной палаты было рассмотрено заключение квалификационной комиссии АП РСО, в котором содержались выводы о дисциплинарном проступке в действиях Эльмана Пашаева. В результате было принято решение лишить адвоката его статуса.

Как пояснил президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, учитывая "уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев", других вариантов исхода ситуации практически не было. Во время судебного процесса адвокатам был разыгран водевиль, потому такое завершение можно считать вполне логичным.

По словам президента Адвокатской палаты Марка Гаглоева, в прошлом подобное уже происходило с Эльманом Пашаевым - его лишали адвокатского статуса три раза.

Напомним, в Минюсте РФ выразили намерение не только добиться лишения статуса адвоката Эльмана Пашаева, но и рассмотреть вопрос о возможном привлечении к дисциплинарной ответственности адвоката Александра Добровинского, который выступал в качестве представителя потерпевших в этом резонансном деле.

Ранее с резкой критикой в адрес защитника Михаила Ефремова выступил худрук театра "Модерн", известный российский режиссер Юрий Грымов. По его словам, он довольно долго воздерживался от любых комментариев, однако не смог смолчать, видя, как "стратегические решения адвокатов" просто уничтожали артиста.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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