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Ефремов считает, что адвокат его подставил
18:18
Фото: smi2.net
Доставленный после приговора Пресненского суда в СИЗО актер заявил, что сейчас может доверять лишь супруге.
По словам Михаила Ефремова, утренний визит адвоката Эльмана Пашаева был неприятен для него после трудной и бессонной ночи.
Актер Михаил Ефремов, приговоренный накануне к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в Москве, был ошеломлен вынесенным вердиктом.
Как пишет "Московский комсомолец", артист сейчас находится в СИЗО № 5, известном как "Водник" и расположенном в пяти минутах ходьбы от главного управления ФСИН по Москве. До того, как в этом учреждении не произошел трагический инцидент с топ-менеджером "Роскосмоса" Владимиром Евдокимовым, изолятор считался одним из лучших в столице.
По словам Михаила Ефремова, после оглашения приговора он снова задумался о смене адвоката. Артист считает, что Эльман Пашаев, обещавший ему минимальное наказание, просто его подстави. Однако сегодня утром он вновь явился к своему подзащитному, рассказав, что намерен подавать "апелляционную жалобу в последний день".
Ранее художественный руководитель театра "Модерн", режиссер Юрий Грымов, долгое время старавшийся "не комментировать эти события", выступил с критикой в адрес защитника Михаила Ефремова. "Стратегические решения адвокатов", по его словам, в действительности просто уничтожали артиста.
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