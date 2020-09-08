ИнтерНовости - новости в стране и мире
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса
Замглавы Минэнерго задержан после допроса
Замглавы Минэнерго задержан после допроса
Установлено местонахождение задержанной на границе Колесниковой
Установлено местонахождение задержанной на границе Колесниковой
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Ефремов считает, что адвокат его подставилЕфремов считает, что адвокат его подставил
Лавров обвинил Берлин в неподобающей реакции на запросы Москвы по НавальномуЛавров обвинил Берлин в неподобающей реакции на запросы Москвы по Навальному
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавирусаAstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса
В Италии в третий раз сбежал из тюрьмы серийный убийцаВ Италии в третий раз сбежал из тюрьмы серийный убийца
В России суточное число заражений COVID оказалось максимальным с середины августаВ России суточное число заражений COVID оказалось максимальным с середины августа

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ефремов считает, что адвокат его подставил


18:18
Ефремов считает, что адвокат его подставилФото: smi2.net

Доставленный после приговора Пресненского суда в СИЗО актер заявил, что сейчас может доверять лишь супруге.

По словам Михаила Ефремова, утренний визит адвоката Эльмана Пашаева был неприятен для него после трудной и бессонной ночи.

Актер Михаил Ефремов, приговоренный накануне к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в Москве, был ошеломлен вынесенным вердиктом.

Как пишет "Московский комсомолец", артист сейчас находится в СИЗО № 5, известном как "Водник" и расположенном в пяти минутах ходьбы от главного управления ФСИН по Москве. До того, как в этом учреждении не произошел трагический инцидент с топ-менеджером "Роскосмоса" Владимиром Евдокимовым, изолятор считался одним из лучших в столице.

По словам Михаила Ефремова, после оглашения приговора он снова задумался о смене адвоката. Артист считает, что Эльман Пашаев, обещавший ему минимальное наказание, просто его подстави. Однако сегодня утром он вновь явился к своему подзащитному, рассказав, что намерен подавать "апелляционную жалобу в последний день".

Ранее художественный руководитель театра "Модерн", режиссер Юрий Грымов, долгое время старавшийся "не комментировать эти события", выступил с критикой в адрес защитника Михаила Ефремова. "Стратегические решения адвокатов", по его словам, в действительности просто уничтожали артиста.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

В Италии в третий раз сбежал из тюрьмы серийный убийцаВ Италии в третий раз сбежал из тюрьмы серийный убийца
В Саудовской Аравии осудили убийц журналиста ХашкаджиВ Саудовской Аравии осудили убийц журналиста Хашкаджи
В Минске пропал еще один член президиума КС оппозицииВ Минске пропал еще один член президиума КС оппозиции
Берлин: Москва как можно скорее должна начать расследование инцидента с НавальнымБерлин: Москва как можно скорее должна начать расследование инцидента с Навальным
В Лондоне за 943,2 млн рублей продали Bugatti короля Леопольда IIIВ Лондоне за 943,2 млн рублей продали Bugatti короля Леопольда III

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru