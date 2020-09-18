ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Индии за сутки выявили почти 100 тыс. зараженных COVID-19
В Индии за сутки выявили почти 100 тыс. зараженных COVID-19
В Крыму впервые найдено редкое изображение птицы Сирин на фрагменте сосуда
В Крыму впервые найдено редкое изображение птицы Сирин на фрагменте сосуда
Трамп обвинил РФ в хищении данных о гиперзвуковом оружии
Трамп обвинил РФ в хищении данных о гиперзвуковом оружии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Трамп обвинил РФ в хищении данных о гиперзвуковом оружииТрамп обвинил РФ в хищении данных о гиперзвуковом оружии
Названа рекомендованная стоимость российского лекарства от коронавирусаНазвана рекомендованная стоимость российского лекарства от коронавируса
Пашаев лишен адвокатского статусаПашаев лишен адвокатского статуса
В Вильнюсе отреагировали на заявление Лукашенко о закрытии границВ Вильнюсе отреагировали на заявление Лукашенко о закрытии границ
Володин указал на участие иностранных спецслужб в ситуации с НавальнымВолодин указал на участие иностранных спецслужб в ситуации с Навальным

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Названа рекомендованная стоимость российского лекарства от коронавируса


18.9.2020 22:02
Названа рекомендованная стоимость российского лекарства от коронавирусаФото: enlineadirecta.info

Розничная цена на новый препарат "Арепливир" отечественного производства будет начинаться от 12 320 рублей, передает ТАСС.

Лекарственное средство было разрешено к применению в амбулаторных условиях.

Как сообщил агентству гендиректор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев, рекомендованная розничная цена этого лекарственного средства составляет 12 320 рублей. В упаковке - сорок таблеток по 200 мг. Новый препарат против коронавируса "Арепливир", созданный в России, разрешен к использованию в амбулаторных условиях. Подчеркивается, что розничная стоимость этого лекарственного средства должна оставаться на том же уровне, как и по госпоставкам.

В компании "Промомед" пояснили, что в российских аптеках "Арепливир" могут начать продавать уже 21 сентября. Учитывая, что постоянное регистрационное удостоверение было получено совсем недавно, а на упаковках необходимо указывать выходные параметры, "мгновенно везде он не появится". Вместе с тем, в компании очень заинтересованы, чтобы новый препарат как можно быстрее появился во всех регионах РФ.

Согласно последней официальной информации, за период с начала пандемии в России в общей сложности было зафиксировано 1 091 186 случаев заражения, в том числе, 5905 - за минувшие сутки, показатель стал максимальным с 20 июля. Сутками ранее прирост составил 5 762 человека.

Среди пациентов с подтвержденным диагнозом в РФ было зарегистрировано 19 195 летальных исходов.

Ранее врачи подтвердили коронавирус у избранного на прошлой неделе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава региона госпитализирован, на больничном также находится его заместитель. В администрации губернатора и правительства Прикамья уточнили, что заболевание у Махонина протекает в легкой форме.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Первый сирийский космонавт получил гражданство ТурцииПервый сирийский космонавт получил гражданство Турции
В Чехии заявили о второй волне эпидемии коронавирусаВ Чехии заявили о второй волне эпидемии коронавируса
Нарышкин: США пытаются устроить «цветную революцию» в БелоруссииНарышкин: США пытаются устроить «цветную революцию» в Белоруссии
СМИ: Иран готовил покушение на американского посла в ЮАРСМИ: Иран готовил покушение на американского посла в ЮАР
Лукашенко отправил сына в МосквуЛукашенко отправил сына в Москву

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru