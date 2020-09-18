Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа рекомендованная стоимость российского лекарства от коронавируса

18.9.2020 22:02

Фото: enlineadirecta.info



Розничная цена на новый препарат "Арепливир" отечественного производства будет начинаться от 12 320 рублей, передает ТАСС.



Лекарственное средство было разрешено к применению в амбулаторных условиях.



Как сообщил агентству гендиректор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев, рекомендованная розничная цена этого лекарственного средства составляет 12 320 рублей. В упаковке - сорок таблеток по 200 мг. Новый препарат против коронавируса "Арепливир", созданный в России, разрешен к использованию в амбулаторных условиях. Подчеркивается, что розничная стоимость этого лекарственного средства должна оставаться на том же уровне, как и по госпоставкам.



В компании "Промомед" пояснили, что в российских аптеках "Арепливир" могут начать продавать уже 21 сентября. Учитывая, что постоянное регистрационное удостоверение было получено совсем недавно, а на упаковках необходимо указывать выходные параметры, "мгновенно везде он не появится". Вместе с тем, в компании очень заинтересованы, чтобы новый препарат как можно быстрее появился во всех регионах РФ.



Согласно последней официальной информации, за период с начала пандемии в России в общей сложности было зафиксировано 1 091 186 случаев заражения, в том числе, 5905 - за минувшие сутки, показатель стал максимальным с 20 июля. Сутками ранее прирост составил 5 762 человека.



Среди пациентов с подтвержденным диагнозом в РФ было зарегистрировано 19 195 летальных исходов.



Ранее врачи подтвердили коронавирус у избранного на прошлой неделе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава региона госпитализирован, на больничном также находится его заместитель. В администрации губернатора и правительства Прикамья уточнили, что заболевание у Махонина протекает в легкой форме.



Автор: Злата Богатова

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