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Губернатора Пермского края госпитализировали с коронавирусом
22:20
Фото: click-or-die.ru
Врачи подтвердили коронавирус у избранного на прошлой неделе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, передают российские СМИ.
Глава региона госпитализирован.
Со ссылкой на представителей администрации губернатора и правительства региона уточняется, что заболевание у Дмитрия Махонина протекает в легкой форме.
Первоначально сообщалось, что губернатор Прикамья вместе с заместителем ушли на больничный, заболев ОРВИ. Как оказалось, после первых симптомов недомогания врачи сделали тест: у Махонина взяли мазок и определили иммуноглобулин, а также провели КТ. Спустя сутки было получено подтверждение из референс-лаборатории Роспотребнадзора.
За последние сутки на территории России зафиксировали еще 5 762 случая COVID-19.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил прививку от коронавируса, став одним из добровольцев, участвующих в испытании отечественной вакцины. Глава региона отметил, что прививку он перенес хорошо.
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