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В РФ за сутки зафиксировали еще 5 762 случая COVID-19
13:24
Фото: kurgan-med.ru
За минувшие сутки прирост числа заболевших коронавирусом в России составил 5 762 случая, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Инфицированные были выявлены в 83 регионах РФ.
Днем раньше сообщалось о 5 670 новых случаях заражения. На протяжении последних двух недель ежесуточное число зафиксированных положительных тестов на коронавирус колеблется от 5,1 - 5,5 тыс. Свыше 5 тыс. заболевших снова начали ежесуточно фиксировать, начиная с 4 сентября.
На текущий момент нарастающим итогом в РФ выявлено уже 1 085 281 случаев заражения. Скончались 19 061 пациентов, в том числе, 144 - за истекшие сутки.
Выздоровели и потому уже были выписаны из медицинских учреждений 895 868 человек, включая 5 754 - за последний день.
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