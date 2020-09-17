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Древние астрономические знаки нашли на «Горе пришельцев» в Шри-Ланке
17.9.2020 16:48
Фото: voyage-maximum.ru
Открытие было сделано, когда ученые из Шри-Ланки обследовали гору Данигала.
Исследователям удалось обнаружить целую серию петроглифов - наскальных рисунков периода неолита, передает Ancient Origins.
Найденные учеными древние астрономические знаки предварительно датированы 5500-4500 годами до н.э. Специалисты намерены более подробно изучить петроглифы, обнаруженные на Данигале, которая в прошлом уже получила известность как "Гора пришельцев". Кроме того, будут организованы экспедиции для поиска новых рисунков.
В числе обнаруженных учеными петроглифов есть геометрические фигуры, а также изображения вооруженных людей, растений и животных. Размер наиболее крупных рисунков составляет около семи с половиной метров в длину и пяти в высоту. Как полагают исследователи, некоторые из геометрических знаков могут представлять собой древний "связующий код" - утраченную к настоящему времени "астрономическую систему счета".
Согласно многочисленным свидетельствам очевидцев, над этой горой время от времени замечали НЛО. Однако у специалистов интерес вызывают разнообразные следы, оставленные древними племенами. Самые ранние из таких признаков относятся к периоду около 125 тыс. лет назад.
Ранее редкое граффити с фантастическим животным, датированное XII веком, было найдено учеными в соборе Переславля-Залесского под Ярославлем.
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