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Древние астрономические знаки нашли на «Горе пришельцев» в Шри-Ланке


17.9.2020 16:48
Древние астрономические знаки нашли на «Горе пришельцев» в Шри-ЛанкеФото: voyage-maximum.ru

Открытие было сделано, когда ученые из Шри-Ланки обследовали гору Данигала.

Исследователям удалось обнаружить целую серию петроглифов - наскальных рисунков периода неолита, передает Ancient Origins.

Найденные учеными  древние астрономические знаки предварительно датированы 5500-4500 годами до н.э. Специалисты намерены более подробно изучить петроглифы, обнаруженные на Данигале, которая в прошлом уже получила известность как "Гора пришельцев". Кроме того, будут организованы экспедиции для поиска новых рисунков.

В числе обнаруженных учеными петроглифов есть геометрические фигуры, а также изображения вооруженных людей, растений и животных. Размер наиболее крупных рисунков составляет около семи с половиной метров в длину и пяти в высоту. Как полагают исследователи, некоторые из геометрических знаков могут представлять собой древний "связующий код" - утраченную к настоящему времени "астрономическую систему счета".

Согласно многочисленным свидетельствам очевидцев, над этой горой время от времени замечали НЛО. Однако у специалистов интерес вызывают разнообразные следы, оставленные древними племенами. Самые ранние из таких признаков относятся к периоду около 125 тыс. лет назад.

Ранее редкое граффити с фантастическим животным, датированное XII веком, было найдено учеными в соборе Переславля-Залесского под Ярославлем.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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