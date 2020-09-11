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Редкое граффити с фантастическим животным XII века нашли в соборе Переславля-Залесского
11.9.2020 09:53
Фото: cosma.life
Участники отряда Института археологии РАН, исследуя один из наиболее древних храмов домонгольского периода - Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском под Ярославлем, смогли отыскать уникальное граффити.
Изображение ученые предварительно датировали XII веком, передает агентство "Интерфакс".
Граффити представляет собой рисунок человека с фантастическим существом, рядом с которым находится сопровождающий текст. Об этом сообщил член-корреспондент РАН Владимир Седов, который руководил отрядом исследователей. По его словам, на изображении можно увидеть бегущего человека, который левой рукой поднимает над своей головой некое существо.
Животное сочетает голову птицы, тело змеи и хвост рыбы, пояснил ученый. Слева от изображения располагается текст. Исследователи пока смогли разобрать лишь несколько слов в самом конце записи: "но не всем ладно. Игнат писал". Перед этим автор рисунка оставил загадочную последовательность из пяти букв. Она не может трактоваться как славянский текст, записанный обычным образом, сообщил Седов.
Человек и фантастическое существо с надписью были найдены на белокаменном блоке высотой около 30 сантиметров и длиной порядка 50 сантиметров. В центральной его части находится изображение крестов. Надпись, расположенная под рисунком, также пока еще не прочитана исследователями.
Напомним, минувшим летом в новгородском музее народного деревянного зодчества "Витославлицы" были завершены работы по восстановлению уникальной церкви Успения Богородицы. В течение года реставраторам удалось полностью разобрать, а потом заново собрать созданный в XVI веке храм.
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