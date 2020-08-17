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СКР: Марцинкевич незадолго до смерти признался в двойном убийстве


16:22
СКР: Марцинкевич незадолго до смерти признался в двойном убийствеФото: vk.com

В Следственном комитете России заявили о том, что приоритетной является версия о самоубийстве.

Максим Марцинкевич, известный также как Тесак, накануне, 16 сентября, был найден без признаков жизни в челябинском СИЗО.

Предсмертные записки, оставленные Максимом Марцинкевичем, а также анализ других обстоятельств его кончины в челябинском следственном изоляторе позволяют сделать вывод о суициде. Такое заявление официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сделала в интервью "Комсомольской правде".

Незадолго до смерти националист дал признательные показания о двойном убийстве, отметила Петренко. По ее словам, Марцинкевич совершил это преступление еще в 2007 году.

Представительница СКР также сообщила, что у националиста, ранее приговоренного к десяти годам лишения свободы, имелся достаточно серьезный "мотив для лишения себя жизни". Петренко пояснила, что ранее Марцинкевич, согласно его подсчетам, рассчитывал на условно-досрочное освобождение уже через пару лет. Однако "обстоятельства изменились".

В 2007 году возбудили уголовное дело по факту распространения видеоматериала, на кадрах которого было запечатлено двойное убийство. Жертвами преступления стали лица неславянской национальности, отметила Петренко. Следствие по данному делу спустя некоторое время было решено приостановить по причине отсутствия подозреваемого.

Позднее один из осужденных, являющийся сторонником националистических взглядов и находящийся на тот момент в одной из колоний Красноярского края, рассказал о возможной причастности к данному двойному убийству Марцинкевича. По словам Петренко, показания были даны в рамках оперативно-розыскной деятельности, которая не имела отношения к этому делу. Но в ходе начатой проверки информация о причастности Тесака нашла подтверждения.

Петренко добавила, что Марцинкевич, способствуя раскрытию данного преступления, выразил готовность указать следователям место, где находятся останки убитых. Поэтому приняли решение об этапировании националиста в Москву в целях проверки сведений и обнаружения места захоронения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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