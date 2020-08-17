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Соратники Навального отыскали бутылку со «следами боевого яда»


14:22
Соратники Навального отыскали бутылку со «следами боевого яда»Фото: smi2.net

Отравляющее вещество могло находиться в пластиковой бутылке из-под воды, сообщается сегодня, 17 сентября, на странице Алексея Навального в Instagram.

Как пояснили соратники оппозиционера, они отыскали емкость в его гостиничном номере в Томске, после чего бутылка была передана немецким экспертам.

Соратники блогера Алексея Навального утверждают, что в найденной ими бутылке якобы были выявлены следы отравляющего вещества "Новичок". Емкость была обнаружена в гостиничном номере, где блогер проживал во время визита в Томск.

На странице оппозиционера уточняется, что бутылку передали в Германию. В лаборатории уже провели исследование, придя к выводу о том, что на ней остались следы яда. В сообщении указано, что некоторые члены команды еще 20 августа улетели в Москву, но остальные еще некоторое время оставались в Томске.

Как только выяснилось, что Навальному стало плохо во время перелета, его соратники обратились к адвокату. Поднявшись вместе с ним в номер, который покинул оппозиционер, они сразу же "начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли", в том числе, указанную бутылку из-под гостиничной воды.

В команде Навального также выступили с утверждением о том, что он был отравлен до того, как покинул свой номер, чтобы вылететь в Москву.

Ранее депутаты Европарламента выступили с предложением ввести санкции, которые позволят заморозить активы фигурантов расследований Навального. По их мнению, речь идет о покушении на оппозиционера, и это является частью системных действий Москвы, которые направлены на то, чтобы блогер молчал.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 149

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