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В ЕС требуют заморозить активы фигурантов расследований Навального
10:09
Фото: smi2.net
Депутаты Европарламента призывают ввести санкции, которые позволят заморозить активы фигурантов расследований российского политика Алексея Навального. По их мнению, речь идет о покушении на оппозиционера, и это является частью системных действий Москвы, которые направлены на то, чтобы Навальный молчал.
С предложением заморозить счета в европейских банках фигурантов расследований оппозиционера Алексей Навального выступил ряд депутатов Европейского парламента (ЕП). По их мнению, инцидент необходимо рассматривать как покушение, совершенное с использованием отравляющего вещества.
В тексте подчеркивается, что ЕП требует как можно более быстро подготовить перечень "ограничительных мер в отношении России", а также усилить уже объявленные санкции. Кроме того, депутаты настоятельно призывают внедрить ограничения, способные "собирать и замораживать европейские активы" тех, кто будет признан коррумпированным лицом согласно выводам Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Ранее постоянное представительство РФ при Евросоюзе направило в ЕП письмо с рядом вопросов, касающихся обвинений, которые в последнее время начали звучать в адрес Москвы в связи с госпитализацией Алексея Навального. По мнению дипломатов, с учетом многочисленных несостыковок требуются разъяснения.
В частности, в постпредстве хотели выяснить, был "ли хоть какой-то рациональный смысл для российских властей" в использовании боевого вещества, которое подпадает под Конвенцию о запрещении химоружия, в небольшом городе, где проживает лишь полмиллиона человек. Кроме того, зачем было нужно осуществлять "отравление", если уровень популярности оппозиционера "едва ли достигает 2%". Дипломаты ссылаются на результаты июльского опроса Левада-центра.
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