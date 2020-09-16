Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Великобритании подали иск к Google на $3,2 млрд

16.9.2020 16:32

Фото: zoomit.ir



Сотрудник New Economics Foundation (Великобритания) Данкан Маккен обратился в суд с исковым заявлением, в котором говорится о незаконном сборе данных детей на платформе YouTube.



Многодетный отец обвинил входящую в Alphabet Inc. компанию в сборе личной информации пользователей, еще не достигших тринадцатилетия.



В своем заявлении против Google, которое было подано в Верховный суд королевства, Данкан Маккен потребовал от компании выплаты 2 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд) в качестве компенсации. Сотрудник исследовательского центра, сам воспитывающий трех детей, указал, что представляет интересы более чем пяти миллионов несовершеннолетних и их родителей.



По словам истца, видео-сервис нарушал законодательство, связанное с защитой персональной информации, в том числе, действующий в королевстве закон о защите данных и Общий регламент защиты персональных данных ЕС. Маккен в своем иске утверждает, что на платформе YouTube сейчас практически не имеется требований к возрасту пользователей. Руководство компании при этом не предпринимает никаких попыток, чтобы ограничивать использование сайта детьми.



Известно, что поданный против Google иск поддержали правозащитники из организации Foxglove. Она ведет борьбу за соблюдение прав человека в технологической сфере и разделяет мнение о том, что компания могла использовать незаконно полученные данные о детях в рекламных целях.



Автор: Злата Богатова

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