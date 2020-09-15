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Владелец машины, попавшей в ДТП с Ефремовым, просит отменить приговор артисту


16:11
Владелец машины, попавшей в ДТП с Ефремовым, просит отменить приговор артистуФото: vk.com

Представитель компании, которой принадлежит фургон, попавший в аварию с участием российского актера Михаила Ефремова, обратился в суд с заявлением о признании "Стоун-XXI" потерпевшей стороной.

Организация просит отменить вердикт, вынесенный по этому делу 8 сентября.

Компания "Стоун-XXI", которой принадлежит автомобиль, попавший в аварию с Михаилом Ефремовым, обжаловала приговор, вынесенный артисту. Представители организации обратились в суд, попросив признать их потерпевшей стороной по тому резонансному делу, сообщает ТАСС.

В столичном Пресненском суде подтвердили, что к ним поступила апелляционная жалоба от представителя ООО "Стоун-XXI". В заявлении содержится просьба отменить вердикт, который был вынесен Ефремову 8 сентября.

Ранее приговор, согласно которому актера осудили на восемь лет лишения свободы, обжаловал адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы артиста. Сам Михаил Ефремов уже после суда заявил о том, что юрист его подставил. Семья актера подыскала ему нового адвоката, который не намерен общаться с прессой - таким было одно из требований родственников артиста.

Напомним, чудовищной реакцию общества на дело Михаила Ефремова российская актриса Чулпан Хаматова. Выразив надежду на смягчение приговора, артистка добавила, что процесс свидетельствует об отсутствии у людей милосердия и сочувствия. По мнению Хаматовой, в российском обществе есть серьезные проблемы, о которых необходимо задуматься.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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