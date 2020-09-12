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Хаматова сочла чудовищной реакцию общества на дело Ефремова


14:59
Хаматова сочла чудовищной реакцию общества на дело ЕфремоваФото: sm-news.ru

По словам российской актрисы Чулпан Хаматовой, она надеется на смягчение приговора Михаилу Ефремову, который ранее был признан виновным в смертельном ДТП и осужден на восемь лет колонии.

Артистка заявила, что реакция общественности на этот процесс чудовищна своим желанием "добить лежачего".

В беседе с корреспондентом РИА Новости Чулпан Хаматова выразила мнение о том, что реакция общественности на это дела свидетельствует об отсутствии у людей милосердия и сочувствия. По мнению Чулпан Хаматовой, все это указывает на проблемы в российском обществе, о которых необходимо задуматься.

По словам Хаматовой, в результате этой аварии "погибли два человека". Рассмотрение дела "происходило в таком ожесточении общества", в условиях потери каких-либо человеческих качеств, и все "это было чудовищно". Артистка убеждена, что отсутствие милосердия, соучастия, сочувствия представляет собой очень "опасный показатель". И российское общество переступило Эту опасную черту, "когда с такой яростью бьют лежачего".

Ранее адвокат Михаила Ефремова выразил намерение обжаловать приговор. При этом сам артист, доставленный после приговора Пресненского суда в СИЗО актер заявил, что сейчас может доверять лишь супруге. Визит Эльмана Пашаева был неприятен для него после трудной и бессонной ночи.

По словам артиста, после оглашения приговора он снова задумался о смене адвоката. Ефремов считает, что Пашаев, обещавший ему минимальное наказание, просто его подставил.

Автор: Злата Богатова

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