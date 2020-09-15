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Поиски жизни на Венере профинансирует фонд Юрия Мильнера


14:03
Поиски жизни на Венере профинансирует фонд Юрия МильнераФото: simulationcurriculum.com

Предполагается, что в исследовании будут задействованы ведущие мировые ученые - астрономы и астробиологи, физики и химики, а также инженеры, указано на странице фонда Breakthrough Initiatives, который основан российским бизнесменом Юрием Мильнером. Организация сообщает о том, что профинансирует проведение работ.

Как стало известно, Breakthrough Initiatives будет финансировать исследование возможности существования примитивных форм жизни в облаках Венеры. На сайте организации отмечается, что идея о проведении работ в этом направлении появилась после того, как ученые объявили о выявлении фосфина в атмосфере этой планеты. Речь идет о газе, являющимся одним из потенциальных признаков наличия жизни.

Предполагается, что в исследовании будут задействованы ведущие мировые ученые - астрономы и астробиологи, физики и химики, а также инженеры. Специалистам предстоит работать во главе с авторитетным американским планетологом и астрофизиком, профессором Массачусетского технологического института в Бостоне Сарой Сигер.

Венера напоминает нашу планету своими массой и размерами, а также орбитальной скоростью. При том ее условия непригодны для жизни людей: средняя температура на поверхности может составлять около 462 градуса Цельсия. Венера окружена плотной газовой оболочкой, в состав которой входят азот и углекислый газ. В ее атмосфере имеется много соединений серы, но практически нет кислорода и водяного пара.

В прошлом наличие жизни на Венере представлялось экпертам крайне сомнительным. Но в настоящее время многие исследователи допускают, что в верхних слоях атмосферы, где условия являются более близкими к параметрам нашей планеты, она вполне могла бы существовать. Ранее уже были выдвинуты гипотезы о микроорганизмах, которые способны выживать в экстремальных условиях.

Автор: Злата Богатова

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