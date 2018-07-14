|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Фигуристка Медведева рассказала, как ей живется в Канаде
14.7.2018 22:26
Фото: chto-proishodit.ru
Титулованная фигуристка Евгения Медведева призналась, что стала чувствовать себя спокойнее после переезда в Канаду.
Напомним, минувшей весной спортсменка приняла решение об уходе от тренера Этери Тутберидзе.
Как рассказала Евгения Медведева, начав сотрудничать с канадцем Брайаном Орсером и переехав в Торонто, ей стало спокойнее. Спортсменка отметила приветливость и улыбчивость местных жителей, предположив, что это может быть "лучше для тренировок".
Сравнивая режим тренировок в России и Канаде, 18-летняя Медведева отметила, что в Торонто периоды подготовки более короткие, чем в Москве. Однако при этом общее количество тренировок гораздо больше, и такой подход оказался довольно сложным.
Интервью с российской фигуристкой, не так давно переехавшей в Торонто, размещено на Youtube-канале компании по производству коньков John Wilson Blades.
Как уже сообщалось ранее, в минувшем мае после одиннадцати лет сотрудничества двукратная чемпионка мира, дважды серебряный призер Олимпийских игр - 2018 Евгения Медведева объявила о прекращении совместной работы с Этери Тутберидзе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|