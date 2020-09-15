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Сотни паломников-хасидов застряли на границе Украины
15.9.2020 14:06
Фото: dnr-pravda.ru
На белорусско-украинской границе находятся свыше семисот человек, желающих попасть в Умань.
По данным ряда других источников, общее количество верующих может достигать полутора тысяч.
Как сообщили в Госпогранкомитете Беларуси, в пункте пропуска "Новые Ярыловичи" - "Новая Гута" скопилось более семи сотен верующих. С ними находятся не меньше ста детей различного возраста. Паломники ожидают пропуска украинской стороной, чтобы отметить еврейский Новый год в Умани на Украине.
Судя по фото, которые опубликовал ГПК, находящиеся на границе Белоруссии и Украины люди являются паломниками-хасидами, которые по традиции в это время съезжаются в регион.
Начальник Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко информировал главу государства Владимира Зеленского о том, что на границе ожидается новая волна паломников. По его словам, в скором времени к линии границы под Черниговом могут подойти около тысячи человек, в Житомирской области - порядка семисот, в Волынской - примерно полторы тысячи человек.
Дейнеко отметил, что в Минске совершат посадку три самолета, на борту которых могут находиться более шестисот иностранных паломников. Они также устремятся в Умань. Вместе с тем, обстановка на границе остается под контролем. Пограничники проводят среди верующих разъяснительную работу, информируя о необходимости соблюдать ограничения, которые были объявлены в целях борьбы с распространением коронавируса.
По традиции верующие съезжаются в Черкасскую область, чтобы отпраздновать иудейский праздник Рош а-Шана. В прошлом году для встречи 5780 иудейского Нового года в Умани собралось свыше 30 тыс. паломников.
Напомним, в июле по итогам межведомственного совещания в МИД Украины было принято решение о том, в этом году не представляется возможным приезд десятков тысяч паломников-хасидов в украинский город Умань.
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