ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Сирии при взрыве пострадали трое российских военных
В Сирии при взрыве пострадали трое российских военных
В Госдуму внесен законопроект о запрете браков для лиц, сменивших пол
В Госдуму внесен законопроект о запрете браков для лиц, сменивших пол
Песня из нового альбома Bon Jovi посвящена Джорджу Флойду и протестам в США
Песня из нового альбома Bon Jovi посвящена Джорджу Флойду и протестам в США
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве задержали более 130 участников незаконной акцииВ Москве задержали более 130 участников незаконной акции
Минтранс РФ не подтвердил возобновление полетов с ТурциейМинтранс РФ не подтвердил возобновление полетов с Турцией
В Японии растет число жертв наводнений и оползнейВ Японии растет число жертв наводнений и оползней
В США испытали на людях вакцину против COVID-19В США испытали на людях вакцину против COVID-19
Италия вернула Франции похищенный рисунок БэнксиИталия вернула Франции похищенный рисунок Бэнкси

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В этом году не состоится массовое паломничество хасидов в украинскую Умань


14.7.2020 19:33
В этом году не состоится массовое паломничество хасидов в украинскую УманьФото: proreligiu.club

Соответствующее решение было принято по итогам межведомственного совещания в МИД Украины, сообщил мэр Умани Александр Цебрий.

В своем фейсбуке он опубликовал документ, подписанный замглавы дипломатического ведомства Василием Боднаром.

Как следует из текста этого документа, в этом году не представляется возможным приезд десятков тысяч паломников-хасидов в украинский город Умань. По традиции верующие съезжаются в Черкасскую область, чтобы отпраздновать иудейский праздник Рош а-Шана. В прошлом году для встречи 5780 иудейского Нового года в Умани собралось свыше 30 тыс. паломников.

В этом году мероприятие в традиционном формате проводиться не будет по причине эпидемиологической ситуации в Израиле. Помимо того, что страна сейчас остается в "красной зоне" по уровню распространения коронавируса на Украине продолжает действовать запрет на массовые встречи, указано в документе. Сложности также связаны с необходимостью предоставления значительного числа мест для обсервации и обеспечением контроля соблюдения паломниками режима самоизоляции со стороны правоохранительных структур.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Госдуму внесен законопроект о запрете браков для лиц, сменивших полВ Госдуму внесен законопроект о запрете браков для лиц, сменивших пол
Хабаровчане провели массовые акции в поддержку ФургалаХабаровчане провели массовые акции в поддержку Фургала
В Нью-Йорке впервые за четыре месяца не зафиксировали смертей от COVID-19В Нью-Йорке впервые за четыре месяца не зафиксировали смертей от COVID-19
Эрдоган подписал указ о превращении в мечеть собора Святой СофииЭрдоган подписал указ о превращении в мечеть собора Святой Софии
В Петербурге сотрудника миграционной полиции подозревают в убийстве ветерана МВДВ Петербурге сотрудника миграционной полиции подозревают в убийстве ветерана МВД

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru