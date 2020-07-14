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В этом году не состоится массовое паломничество хасидов в украинскую Умань
14.7.2020 19:33
Фото: proreligiu.club
Соответствующее решение было принято по итогам межведомственного совещания в МИД Украины, сообщил мэр Умани Александр Цебрий.
В своем фейсбуке он опубликовал документ, подписанный замглавы дипломатического ведомства Василием Боднаром.
Как следует из текста этого документа, в этом году не представляется возможным приезд десятков тысяч паломников-хасидов в украинский город Умань. По традиции верующие съезжаются в Черкасскую область, чтобы отпраздновать иудейский праздник Рош а-Шана. В прошлом году для встречи 5780 иудейского Нового года в Умани собралось свыше 30 тыс. паломников.
В этом году мероприятие в традиционном формате проводиться не будет по причине эпидемиологической ситуации в Израиле. Помимо того, что страна сейчас остается в "красной зоне" по уровню распространения коронавируса на Украине продолжает действовать запрет на массовые встречи, указано в документе. Сложности также связаны с необходимостью предоставления значительного числа мест для обсервации и обеспечением контроля соблюдения паломниками режима самоизоляции со стороны правоохранительных структур.
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