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В центре «Вектор» сообщили о болях во время испытаний вакцины от COVID-19
15:28
Фото: vk.com
Первая партия вакцины от коронавируса может быть выпущена уже в ноябре, рассказал заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ильназ Иматдинов.
На эту тему он говорил в программе "Док-ток", которая выходит в эфире Первого канала.
Как показали испытания, у всех участников после использования этой вакцины были выявлены антитела к вирусу. При этом только шесть человек из ста пожаловались врачам на болезненные ощущения после того, как им была проведена повторная вакцинация, пояснил представитель центра "Вектор". Спустя пару дней проблема решилась сама собой, отметил Ильназ Иматдинов.
Предполагается, что партия вакцины, предназначенной для расширенных клинических исследований, может быть выпущена уже в течение ноября. По словам Ильназа Иматдинова, это произойдет сразу после того, как препарат будет зарегистрирован.
Ранее в Роспотребнадзоре информировали о том, что вакцину "ЭпиВакКорона" отличает высокая степень безопасности. Технология ее создания не предусматривает содержание живого вируса. Иммунитет формируется благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
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