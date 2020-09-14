|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Киевом на газопроводе произошел взрыв
05:05
Фото: livejournal.com
Минувшей ночью неподалеку от населенного пункта Чабаны Киевской области произошел взрыв на газопроводе высокого давления, передает "Страна.ua". Со ссылкой на свидетельства очевидцев в соцсетях уточняется, что сначала был слышен очень сильный гул.
Сведения о ЧП подтвердили в правоохранительных органах Киевской области, отмечает "Интерфакс-Украина". В ведомстве пояснили, что в поле рядом с селом Чабаны произошел прорыв газовой трубы диаметром 1.5 м. Речь идет о трубопроводе, по которому газ качается на территорию Европы.
Информации о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия сейчас продолжают работу аварийные службы. Ранее они перекрыли газоснабжение. После случившегося в ряде ближайших населенных пунктов также отключили электроснабжение.
Как сообщил в своем Facebook бывший глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ЧП зафиксировано на территории Васильковского района. По его словам, с 00:20 был слышен "очень громкий низкочастотный шум. Звук был похож на горение газа в значительных объемах либо работающий мегамощный дизельный генератор. Пламени на тот момент видно не было.
Официальные источники пока не сообщают о том, что могло стать причиной взрыва.
Ранее в центре Белграда взорвался автомобиль, проезжавший по улице Омладинских бригад в районе Нови-Београд. В машине находились два человека - Страхиня Стоянович, являвшийся так называемым криминальным авторитетом, и 45-летняя гражданка Колумбии. Мужчина скончался после того, как его вместе с раненой спутницей доставили в больницу.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|