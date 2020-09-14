Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Киевом на газопроводе произошел взрыв

05:05

Фото: livejournal.com



Минувшей ночью неподалеку от населенного пункта Чабаны Киевской области произошел взрыв на газопроводе высокого давления, передает "Страна.ua". Со ссылкой на свидетельства очевидцев в соцсетях уточняется, что сначала был слышен очень сильный гул.



Сведения о ЧП подтвердили в правоохранительных органах Киевской области, отмечает "Интерфакс-Украина". В ведомстве пояснили, что в поле рядом с селом Чабаны произошел прорыв газовой трубы диаметром 1.5 м. Речь идет о трубопроводе, по которому газ качается на территорию Европы.



Информации о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия сейчас продолжают работу аварийные службы. Ранее они перекрыли газоснабжение. После случившегося в ряде ближайших населенных пунктов также отключили электроснабжение.



Как сообщил в своем Facebook бывший глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ЧП зафиксировано на территории Васильковского района. По его словам, с 00:20 был слышен "очень громкий низкочастотный шум. Звук был похож на горение газа в значительных объемах либо работающий мегамощный дизельный генератор. Пламени на тот момент видно не было.



Официальные источники пока не сообщают о том, что могло стать причиной взрыва.



Ранее в центре Белграда взорвался автомобиль, проезжавший по улице Омладинских бригад в районе Нови-Београд. В машине находились два человека - Страхиня Стоянович, являвшийся так называемым криминальным авторитетом, и 45-летняя гражданка Колумбии. Мужчина скончался после того, как его вместе с раненой спутницей доставили в больницу.



Автор: Злата Богатова

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