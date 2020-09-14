ИнтерНовости - новости в стране и мире
СМИ: Иран готовил покушение на американского посла в ЮАР
СМИ: Иран готовил покушение на американского посла в ЮАР
Под Киевом на газопроводе произошел взрыв
Под Киевом на газопроводе произошел взрыв
Лавров: ЕС старается не отстать от США в попытках «наказать» Россию
 Лавров: ЕС старается не отстать от США в попытках «наказать» Россию
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
РФ открыла границу с Южной ОсетиейРФ открыла границу с Южной Осетией
Навальный хочет вернуться в РоссиюНавальный хочет вернуться в Россию
Найдено средство, полностью нейтрализующее коронавирусНайдено средство, полностью нейтрализующее коронавирус
Хоакину Фениксу за съемки в сиквеле «Джокера» предложили огромный гонорарХоакину Фениксу за съемки в сиквеле «Джокера» предложили огромный гонорар
Под Киевом на газопроводе произошел взрывПод Киевом на газопроводе произошел взрыв

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Киевом на газопроводе произошел взрыв


05:05
Под Киевом на газопроводе произошел взрывФото: livejournal.com

Минувшей ночью неподалеку от населенного пункта Чабаны Киевской области произошел взрыв на газопроводе высокого давления, передает "Страна.ua". Со ссылкой на свидетельства очевидцев в соцсетях уточняется, что сначала был слышен очень сильный гул.

Сведения о ЧП подтвердили в правоохранительных органах Киевской области, отмечает "Интерфакс-Украина". В ведомстве пояснили, что в поле рядом с селом Чабаны произошел прорыв газовой трубы диаметром 1.5 м. Речь идет о трубопроводе, по которому газ качается на территорию Европы.

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия сейчас продолжают работу аварийные службы. Ранее они перекрыли газоснабжение. После случившегося в ряде ближайших населенных пунктов также отключили электроснабжение.

Как сообщил в своем Facebook бывший глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ЧП зафиксировано на территории Васильковского района. По его словам, с 00:20 был слышен "очень громкий низкочастотный шум. Звук был похож на горение газа в значительных объемах либо работающий мегамощный дизельный генератор. Пламени на тот момент видно не было.

Официальные источники пока не сообщают о том, что могло стать причиной взрыва.

Ранее в центре Белграда взорвался автомобиль, проезжавший по улице Омладинских бригад в районе Нови-Београд. В машине находились два человека - Страхиня Стоянович, являвшийся так называемым криминальным авторитетом, и 45-летняя гражданка Колумбии. Мужчина скончался после того, как его вместе с раненой спутницей доставили в больницу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

В Deutsche Bank назвали главные черты «эпохи беспорядка»В Deutsche Bank назвали главные черты «эпохи беспорядка»
В Лондоне за 943,2 млн рублей продали Bugatti короля Леопольда IIIВ Лондоне за 943,2 млн рублей продали Bugatti короля Леопольда III
Лондон намерен отказаться от норм ЕС по правам человекаЛондон намерен отказаться от норм ЕС по правам человека
Опрос: меньше четверти россиян считает вакцины абсолютно безопаснымиОпрос: меньше четверти россиян считает вакцины абсолютно безопасными
Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу ЕфремоваМинюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru