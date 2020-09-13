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В центре Белграда взорвался внедорожник
17:31
Фото: smi2.net
Правоохранительные органы сербской столицы приступили к выяснению обстоятельств ЧП, жертвой которого стал один человек, еще один получил ранения.
ЧП случилось накануне, 13 сентября, в самом центре Белграда.
Об инциденте в сербской столице рассказывает национальный телеканал RTS со ссылкой на начальника полицейского управления Белграда Милана Станича. По его словам, ЧП случилось, когда автомобиль проезжал по улице Омладинских бригад в районе Нови-Београд. В машине находились два человека.
Примерно в 12:15 по местному времени (13:15 по Москве) прогремел мощный взрыв. Водитель внедорожника скончался от полученных травм вскоре после того, как его доставили в больницу. Второй человек также был госпитализирован с ранениями.
Как пишет газета Blic, в результате взрыва получил смертельные ранения некий Страхиня Стоянович, являвшийся так называемым криминальным авторитетом. В момент ЧП вместе с ним в машине BMW X5 ехала 45-летняя гражданка Колумбии. Сведений о состоянии женщины, находящейся в медицинском учреждении, пока не поступало.
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