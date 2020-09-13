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Мурашко: рост заболеваемости коронавирусом в ряде регионов обусловлен отпусками


05:37
Мурашко: рост заболеваемости коронавирусом в ряде регионов обусловлен отпускамиФото: cdn.agency

Жители России возвращаются из отпусков, и то отражается на эпидемиологической обстановке, пояснил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На эту тему руководитель ведомства говорил в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

По словам Михаила Мурашко, в ряде российских регионов в последнее время наблюдается небольшое увеличение заболеваемости новым коронавирусом. При этом по стране в целом эпидемиологическая обстановка остается стабильной. Как пояснил министр здравоохранения, изменение показателей в некоторых регионах обусловлено возвращением людей из отпусков. В результате там фиксируются "небольшие изменения по количеству пациентов".

Мурашко напомнил россиянам о том, как важно соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, заботясь о своей безопасности. В частности, министр указал на необходимость делать прививки от гриппа, чтобы избежать серьезных последствий от наложения нескольких инфекций.

Напомним, 11 августа, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что в нашей стране впервые в мире была зарегистрирована вакцина от коронавируса. Как рассказал тогда о новой вакцине глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, результаты испытаний свидетельствуют, что препарат высокую эффективность совмещает с безопасностью. Мурашко пояснял, что в ходе исследования препарата у всех добровольцев были зафиксированы "высокие титры антител к COVID-19". Вместе с тем, не было выявлено никаких "серьезных осложнений иммунизации".

Несколько дней назад в регионы уже была направлена первая партия вакцины "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"), которая была создана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ. Как информировала пресс-служба ведомства, в рамках пилотной поставки отработают логистические пути доставки препарата в различные субъекты страны. При этом первыми новый препарат получат граждане, входящие в группу повышенного риска.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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