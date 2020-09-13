|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Мурашко: рост заболеваемости коронавирусом в ряде регионов обусловлен отпусками
05:37
Фото: cdn.agency
Жители России возвращаются из отпусков, и то отражается на эпидемиологической обстановке, пояснил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
На эту тему руководитель ведомства говорил в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
По словам Михаила Мурашко, в ряде российских регионов в последнее время наблюдается небольшое увеличение заболеваемости новым коронавирусом. При этом по стране в целом эпидемиологическая обстановка остается стабильной. Как пояснил министр здравоохранения, изменение показателей в некоторых регионах обусловлено возвращением людей из отпусков. В результате там фиксируются "небольшие изменения по количеству пациентов".
Мурашко напомнил россиянам о том, как важно соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, заботясь о своей безопасности. В частности, министр указал на необходимость делать прививки от гриппа, чтобы избежать серьезных последствий от наложения нескольких инфекций.
Напомним, 11 августа, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что в нашей стране впервые в мире была зарегистрирована вакцина от коронавируса. Как рассказал тогда о новой вакцине глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, результаты испытаний свидетельствуют, что препарат высокую эффективность совмещает с безопасностью. Мурашко пояснял, что в ходе исследования препарата у всех добровольцев были зафиксированы "высокие титры антител к COVID-19". Вместе с тем, не было выявлено никаких "серьезных осложнений иммунизации".
Несколько дней назад в регионы уже была направлена первая партия вакцины "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"), которая была создана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ. Как информировала пресс-служба ведомства, в рамках пилотной поставки отработают логистические пути доставки препарата в различные субъекты страны. При этом первыми новый препарат получат граждане, входящие в группу повышенного риска.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|