Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В мире выявили более 28 млн случаев заражения коронавирусом

05:53

Фото: vk.com



В мире по состоянию на 11 сентября было зафиксировано свыше 28 миллионов случаев заражения новым коронавирусом.



Об этом говорят данные американского Университета Джонса Хопкинса, который продолжает анализировать статистику по COVID-19, собирая ее по всем странам.



Сведения, полученные университетом от различных международных организаций, а также публикаций федеральных и местных властей, свидетельствуют о том, что на 04:35 по московскому времени в мире подтверждено уже 28 047 828 случаев заражения новым коронавирусом.



В общей сложности от последствий этого заболевания скончались уже 907 377 человек. Наибольшее число смертей среди пациентов с подтвержденным COVID-19 - 191 731 - было зарегистрировано в США. Признаны выздоровевшими свыше 18 млн ранее зараженных.



Лидерство по числу выявленных случаев инфицирования сохраняют Соединенные Штаты, где зафиксировано 6 396 047 положительных тестов. Затем идут Индия, где коронавирусом заразились 4 465 863 человек, и Бразилия (4 238 446 случаев).



Ранее компания AstraZeneca, специалисты которой совместно с Оксфордским университетом создали и сейчас испытывает вакцину против COVID-19, объявила о приостановке испытаний. Причиной такого решения стала серьезная побочная реакция, зафиксированная у одного из участников исследования. Не уточняя, какие симптомы у него появились, в AstraZeneca сообщили, что пациент "как ожидается, поправится".



Автор: Злата Богатова

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