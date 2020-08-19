|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Белоруссии возбудили уголовное дело о захвате власти
14:43
Фото: kapital.kz
В связи с созданием Координационного совета представителями оппозиции Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело.
Представители надзорного ведомства информировали, что речь идет о захвате власти, т.е. угрозе национальной безопасности.
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту попытки захвата власти в стране. По данным ведомства, именно так власти расценивают создание Координационного комитета оппозиции. Согласно действующему белорусскому законодательству, санкция по 361-й статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Накануне белорусская оппозиция избрала президиум Координационного совета, в состав которого вошли семь человек. В числе руководителей - экс-представитель штаба Виктора Бабарико и Светланы Тихановской Мария Колесникова, нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич, в прошлом уже не раз выступавшая с критикой в адрес президента, и недавно снятый с поста за участие в протестной акции и поддержку общенациональной забастовки бывший директор Купаловского театра Павел Латушко, который ранее возглавлял Министерство культуры страны.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко привел в полную боевую готовность войска на западной границе, заявив о том, что обстановка в стране еще не достигла своего пика. Создание координационного совета, над которым сейчас продолжает работу оппозиция, политик назвал попыткой захвата власти и пригрозил соответствующими мерами со стороны властей.
Накануне, 19 августа, насилие против белорусских протестующих обсуждали главы стран ЕС. По итогам саммита они потребовали проведения независимого и прозрачного расследования, а также заявили, что не будут признавать результаты выборов. Кроме того, в Европе намерены ввести санкции в отношении целого ряда представителей официального Минска.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|