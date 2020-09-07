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Установлено местонахождение задержанной на границе Колесниковой
18:14
Фото: smi2.net
В настоящее время член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова содержится в расположении погранотряда в Гомельской области.
Об том рассказали представители штаба экс-банкира Виктора Бабарико, который пытался вступить в борьбу за пост президента Белоруссии, однако был задержан вместе с сыном.
По данным штаба, сведения о местонахождении Марии Колесниковой поступили сразу из нескольких источников, которые пожелали сохранить анонимность. Согласно этим сведениям, соратница экс-кандидата на пост президенты Беларуси Светланы Тихановской действительно задержана. В настоящее время она содержится на территории Мозырского погранотряда в Гомельской области.
В сообщении уточняется, что речь идет о войсковой части 1257. 247768, которая располагается в населенном пункте Прудок Мозырского района. Ранее появилась информация о том, что Колесникова, которую пытались заставить покинуть Белоруссию, на границе порвала собственный паспорт.
В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что пропавшие накануне трое оппозиционеров примерно в 4 часа утра попытались пересечь границу с Украиной через КПП "Александровка". Позже стало известно о задержании Колесниковой, а украинские власти подтвердили прибытие на их территорию лишь двух белорусских оппозиционеров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прокомментировав случившееся на границе, заявил о том, что соратники выбросили Колесникову из машины, когда спешно покидали страну. При этом официальных комментариев о ее местонахождении до сих пор не последовало. Власти лишь подтвердили, что одна из лидеров оппозиции действительно была задержана на границе.
Как заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, приезд двух соратников Колесниковой представляет собой "насильственное выдворение" их за пределы Белоруссии. При этом Колесникова, отказавшаяся пересекать границу, могла оказать сопротивление, чтобы остаться в стране.
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