Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Установлено местонахождение задержанной на границе Колесниковой

18:14

Фото: smi2.net



В настоящее время член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова содержится в расположении погранотряда в Гомельской области.



Об том рассказали представители штаба экс-банкира Виктора Бабарико, который пытался вступить в борьбу за пост президента Белоруссии, однако был задержан вместе с сыном.



По данным штаба, сведения о местонахождении Марии Колесниковой поступили сразу из нескольких источников, которые пожелали сохранить анонимность. Согласно этим сведениям, соратница экс-кандидата на пост президенты Беларуси Светланы Тихановской действительно задержана. В настоящее время она содержится на территории Мозырского погранотряда в Гомельской области.



В сообщении уточняется, что речь идет о войсковой части 1257. 247768, которая располагается в населенном пункте Прудок Мозырского района. Ранее появилась информация о том, что Колесникова, которую пытались заставить покинуть Белоруссию, на границе порвала собственный паспорт.



В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что пропавшие накануне трое оппозиционеров примерно в 4 часа утра попытались пересечь границу с Украиной через КПП "Александровка". Позже стало известно о задержании Колесниковой, а украинские власти подтвердили прибытие на их территорию лишь двух белорусских оппозиционеров.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прокомментировав случившееся на границе, заявил о том, что соратники выбросили Колесникову из машины, когда спешно покидали страну. При этом официальных комментариев о ее местонахождении до сих пор не последовало. Власти лишь подтвердили, что одна из лидеров оппозиции действительно была задержана на границе.



Как заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, приезд двух соратников Колесниковой представляет собой "насильственное выдворение" их за пределы Белоруссии. При этом Колесникова, отказавшаяся пересекать границу, могла оказать сопротивление, чтобы остаться в стране.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20:10 Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС в связи с делом Навального

Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС в связи с делом Навального 14:48 Лукашенко назвал правильным задержание Колесниковой

Лукашенко назвал правильным задержание Колесниковой 08:08 Пропавшие накануне в Минске лидеры оппозиции пересекли границу с Украиной

Пропавшие накануне в Минске лидеры оппозиции пересекли границу с Украиной 7.9.2020 08:28 В Берлине заявили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

В Берлине заявили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному 7.9.2020 04:42 ООН: за обеспечение Крыма водой отвечают Россия и Украина