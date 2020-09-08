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Неизвестные пытаются войти в квартиру Алексиевич


12:08
Неизвестные пытаются войти в квартиру АлексиевичФото: udf.by

Белорусская писательница Светлана Алексиевич, являющаяся Нобелевским лауреатом и ранее вошедшая в президиум Координационного совета оппозиции, просит журналистов подъехать к ее дому. Литератор сообщила соратникам, что несколько неизвестных сейчас пытаются войти в ее квартиру.

Информация поступила от представителей штаба экс-банкира и незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Как написал в чате пресс-службы штаба сотрудник белорусского "Еврорадио", Светлане Алексиевич звонят с неизвестных номеров.

Писательница также сообщила, что в ее квартиру пытаются проникнуть некие люди. Потому она попросила журналистов приехать к ее дому.

На сегодняшний день Светлана Алексиевич является единственным членом КС оппозиции, который еще не был задержан и не покинул страну. В конце августа писательницу вызывали в Следственный комитет Белоруссии на допрос в качестве свидетеля по делу о создании незаконной организации. Нобелевская лауреатка отказалась давать какие-либо показания, не исключив при этом, что власти продолжат вызывать ее на допросы.

Представители штаба Бабарико сообщают, что сегодня у них проводятся обыски. Правоохранительные органы также осуществляют мероприятия дома у Максима Знака и задержанной накануне Марии Колесниковой.

Ранее стало известно об исчезновении Максима Знака, также входившего в президиум КС белорусской оппозиции. По последним данным, он был задержан по делу о создании организации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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