|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Неизвестные пытаются войти в квартиру Алексиевич
12:08
Фото: udf.by
Белорусская писательница Светлана Алексиевич, являющаяся Нобелевским лауреатом и ранее вошедшая в президиум Координационного совета оппозиции, просит журналистов подъехать к ее дому. Литератор сообщила соратникам, что несколько неизвестных сейчас пытаются войти в ее квартиру.
Информация поступила от представителей штаба экс-банкира и незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Как написал в чате пресс-службы штаба сотрудник белорусского "Еврорадио", Светлане Алексиевич звонят с неизвестных номеров.
Писательница также сообщила, что в ее квартиру пытаются проникнуть некие люди. Потому она попросила журналистов приехать к ее дому.
На сегодняшний день Светлана Алексиевич является единственным членом КС оппозиции, который еще не был задержан и не покинул страну. В конце августа писательницу вызывали в Следственный комитет Белоруссии на допрос в качестве свидетеля по делу о создании незаконной организации. Нобелевская лауреатка отказалась давать какие-либо показания, не исключив при этом, что власти продолжат вызывать ее на допросы.
Представители штаба Бабарико сообщают, что сегодня у них проводятся обыски. Правоохранительные органы также осуществляют мероприятия дома у Максима Знака и задержанной накануне Марии Колесниковой.
Ранее стало известно об исчезновении Максима Знака, также входившего в президиум КС белорусской оппозиции. По последним данным, он был задержан по делу о создании организации.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|