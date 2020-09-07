Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончался актер Сергей Колтаков

11:35

Фото: ertelecom.ru



Известный российский артист скончался после борьбы с серьезным заболеванием, передает ТАСС со ссылкой на режиссера Григория Константинопольского.



Сергею Колтакову было шестьдесят четыре года.



Актер Сергей Колтаков, получивший известность после ролей в картинах "Зеркало для героя" и "Валентина", а также многих других фильмов, умер после продолжительной болезни. Артист скончался на шестьдесят пятом году жизни, рассказал Григорий Константинопольский.



По словам режиссера, в двух фильмах которого в прошлом успел сняться Сергей Колтаков, актер был также выдающимся поэтом. По словам Константинопольского, 18 августа артист завершил съемки в его новом проекте "Мертвые души". На тот момент уже было известно о его борьбе с тяжелым недугом.



Константинопольский, много лет друживший с артистом, признался, что всегда относился к Колтакову с уважением и даже восхищением. Они познакомились в 1989 году, когда создавалась кинокартина "Утоли моя печали". Режиссер добавил, что актер "был человек бесстрашный, свободный", который умел жить ярко.



Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Окончив в 1979 году актерский факультет ГИТИСа, он вошел в труппу Театра им. Маяковского. Позже артист выходил на сцены МХАТа, Московского драматического театра им. Станиславского, Московского театра им. Ленинского Комсомола, а также активно снимался в кино.



Ранее сообщалось о смерти Народного артиста России Бориса Клюева, который ушел из жизни 1 сентября. Актер умер возрасте семидесяти шести лет, последнее время он тяжело болел: еще два года назад врачи диагностировали у него онкологическое заболевание.



Автор: Злата Богатова

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