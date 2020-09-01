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Прощание с актером Борисом Клюевым состоится в Малом театре


1.9.2020 22:51
Прощание с актером Борисом Клюевым состоится в Малом театреФото: dom2life.ru

Народный артист России Борис Клюев скончался сегодня, 1 сентября.

Прощание с актером будет проходить в Малом театре, сообщает ТАСС со ссылкой на его директора Тамару Михайлову.

Борис Клюев скончался сегодня, 1 сентября, в возрасте семидесяти шести лет. Последнее время артист боролся с серьезным недугом. Весной 2018 года появилась информация о том, что у актера диагностировано онкологическое заболевание.

Прощание с народным артистом РФ Борисом Клюевым состоится в Государственном Академическом Малом театре, сообщает ТАСС. Как пояснила руководитель театра Тамара Михайлова, дата и время будут объявлены позднее.

Ранее сообщалось о кончине американского киноактера Чедвика Боузмана, который на протяжении нескольких лет пытался бороться с раком кишечника. Болезнь победить не удалось, артист ушел из жизни в конце августа в возрасте сорока трех лет. О диагнозе Боузмана близкие рассказали лишь после его смерти.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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