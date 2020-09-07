Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ефремов прибыл на оглашение приговора без вещей

11:07

Фото: sm-news.ru



Российский актер театра и кино Михаил Ефремов прибыл сегодня в столичный Пресненский суд, где будет оглашен приговор по его делу.



Артист покинул свой дом без каких-либо вещей, в руках у него была замечена лишь папка с документами, пишут российские СМИ.



Актера Михаила Ефремова доставили в суд в сопровождении сотрудников ФСИН. По данным прессы, в Пресненский суд Москвы артист прибыл без вещей. Покидая квартиру в Плотниковом переулке, он взял с собой лишь папку с бумагами.



Отмечается, что артист традиционно не стал отвечать на какие-либо вопросы многочисленных журналистов, которые с самого утра собрались у его дома. Там также находились почитательницы таланта Ефремова. Поклонницы актера, желая его поддержать и будучи уверенными в невиновности Ефремова выкрикивали соответствующие реплики и включали песни.



Не отреагировал актер и на представителей СМИ, которые примерно за час до заседания начали появляться у здания суда. Пришедшие и туда поклонницы Ефремова принесли с собой черно-белые фото актера с подписью "Ты не один" и активно вступают в словесные перепалки с журналистами и полицейскими.



Из числа близких и друзей артиста поддержать его в суд прибыли сестра и музыкант Гарик Сукачев.



Ранее Ефремов признал вину, подчеркнув, что это было для него трудным решением.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 113

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