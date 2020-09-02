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Ефремов признал вину в смертельном ДТП
10:56
Фото: smi2.net
Артист Михаил Ефремов, отметив, что провел несколько бессонных ночей, сказал, что принял решение и готов признать вину в содеянном, передает ТАСС.
В ходе проходящих сегодня прений сторон прокурор заявила, что вина актера в ДТП со смертельным исходом доказана.
Михаил Ефремов заявил о том, что признает свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце 8 июня, во время прений сторон в столичном Пресненском суде. Актер высказался до того, как стороны начали выступать со своими аргументами. Как подчеркнул артист, он "не спал несколько ночей", и решился на признание вины в аварии. Какие-либо детали Ефремов уточнять не стал.
Выступившая представитель гособвинения указала, что вину артиста в ДТП можно считать доказанной, учитывая имеющиеся видеоматериалы, свидетельские показания, результаты экспертиз и т.д.
Прокурор пояснила, что перед аварией Ефремов выпивал, в частности, заходя в бар Ulyss. По ее словам, актер "сел в свою машину и отправился в поездку по Москве", хотя ему следовало бы в таком состоянии "вызвать такси или трезвого водителя". При том актер допустил ряд нарушений ПДД, включая превышение скорости, следствием которых и стало ДТП, унесшее жизнь Сергея Захарова. У водителя фургона "не было возможности избежать столкновения", - отметила гособвинитель.
Кроме того, прокурор скептически отнеслась к заявлениям артиста о том, что он ничего не помнит. По ее словам, сначала актер признал вину, дав показания, практически полностью совпадающие с другими материалами дела. Но спустя некоторое время Ефремов начал утверждать, что у него пропала память.
Напомним, вскоре после аварии Ефремов опубликовал видеообращение, в котором признавался в содеянном. Однако затем, под давлением адвоката Эльмана Пашаева, утверждавшего, что нашел доказательства невиновности актера, артист изменил показания.
Прежде Ефремов в ходе судебных слушаний также говорил о том, что ранее никогда не садился за руль настолько пьяным. По словам актера, он на 80% уверен, что в момент аварии машиной управлял кто-то другой, а сам он находился на пассажирском сиденье. Кто же мог быть за рулем, артист не уточнял.
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