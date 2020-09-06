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В Японии более 1,6 млн человек эвакуируют из-за приближения тайфуна
10:14
Фото: livejournal.com
Приказ о немедленной эвакуации из-за тайфуна "Хайшен", который надвигается на Японию, получили жители шести префектур на юго-западе страны.
Как сообщает телевизионный канал NHK, меры в общей сложности затрагивают свыше полутора миллиона человек.
По состоянию на 8:30 по местному времени (2:30 по Москве) приказы о безотлагательной эвакуации уже разосланы по префектурам Кагосима, Кумамото, Нагасаки, Оита, Сага и Фукуока. Кроме того, в рекомендательной форме об эвакуации проинформировали жителей еще одиннадцати префектур - в общей сложности около шести миллионов человек.
Местные власти со ссылкой на синоптиков предупреждают граждан о сильных дождях, порывах ветра и высоких волнах, которые начнутся сразу после прихода тайфуна "Хайшен". По данным специалистов, в настоящее время он находится в море, на расстоянии около 40 км к юго-западу от Цусимы в префектуре Нагасаки. Как отмечают метеорологи, скорость порывов ветра в центре "Хайшена" может сейчас достигать 60 метров в секунду.
Ранее сообщалось о возросшем количестве жертв тропического урагана "Лаура", который обрушился несколько дней назад на территории штатов Луизиана и Техас. Власти подтвердили сведения о гибели двадцати пяти человек.
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