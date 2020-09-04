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В США растет число жертв урагана «Лаура»
4.9.2020 20:16
Фото: viknaodessa.od.ua
На территории штатов Луизиана и Техас растет количество жертв тропического урагана "Лаура".
Как передает NBC со ссылкой на местные экстренные службы, стихийное бедствие унесло жизни двадцати пяти человек.
В результате урагана "Лаура", который ранее прошел по американским штатам Луизиана и Техас, и его последствий, в общей сложности погибли двадцать пять человек. В конце августа местные экстренные службы подтвердили сведения о шестнадцати погибших из-за природного бедствия.
До того, как обрушиться на Соединенные Штаты, тропический шторм нанес удар по Гаити. Согласно последней официальной информации, в результате разгула стихии там погиб тридцать один человек, как минимум восемь получили ранения.
По данным местных властей, из-за шторма в стране было повреждено свыше 2,3 тыс. домов, еще более 6,2 тыс. жилых строений - затоплено. Наибольший урон стихия причинила юго-восточным и западным регионам Гаити.
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