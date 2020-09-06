|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Супруга Навального резко отреагировала на слова Рошаля о ее муже
6.9.2020 20:52
Фото: vk.com
Как заявила Юлия Навальная, доктор Леонид Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.
Об этом сегодня сообщает "Коммерсант".
Ранее стало известно об инициативе Национальной медицинской палаты России, которую возглавляет известный врач и общественный деятель Леонид Рошаль. Отечественные специалисты решили обратиться к немецким коллегам с предложением сформировать совместную экспертную группу.
По замыслу российских специалистов, они могли бы изучить истинные причины состояния российского оппозиционера Алексея Навального совместно с германскими медиками.
Однако Юлия Навальная довольно резко отреагировала на обращение Леонида Рошаля к коллегам из Берлина. После того, как глава Национальной медицинской палаты предложил немцам сотрудничать в оказании помощи оппозиционеру, супруга политика заявила о том, что Рошаль не имеет права даже прикасаться к "делу Навального".
Ранее глава германского МИД Хайко Маас заявил о том, что имеется "много свидетельств" причастности России к произошедшему. По словам министра, Берлин сейчас ожидает от Москвы начала расследования в связи с этим тяжким преступлением.
Представители российских властей в ответ подчеркнули, что ожидают материалов, которые имеются у германских специалистов. Проверка, которую после экстренной госпитализации Навального проводили в России, не выявила никаких оснований для возбуждения уголовного дела и дальнейшего разбирательства.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|