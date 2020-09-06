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Супруга Навального резко отреагировала на слова Рошаля о ее муже


6.9.2020 20:52
Супруга Навального резко отреагировала на слова Рошаля о ее мужеФото: vk.com

Как заявила Юлия Навальная, доктор Леонид Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.

Об этом сегодня сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно об инициативе Национальной медицинской палаты России, которую возглавляет известный врач и общественный деятель Леонид Рошаль. Отечественные специалисты решили обратиться к немецким коллегам с предложением сформировать совместную экспертную группу.

По замыслу российских специалистов, они могли бы изучить истинные причины состояния российского оппозиционера Алексея Навального совместно с германскими медиками.

Однако Юлия Навальная довольно резко отреагировала на обращение Леонида Рошаля к коллегам из Берлина. После того, как глава Национальной медицинской палаты предложил немцам сотрудничать в оказании помощи оппозиционеру, супруга политика заявила о том, что Рошаль не имеет права даже прикасаться к "делу Навального".

Ранее глава германского МИД Хайко Маас заявил о том, что имеется "много свидетельств" причастности России к произошедшему. По словам министра, Берлин сейчас ожидает от Москвы начала расследования в связи с этим тяжким преступлением.

Представители российских властей в ответ подчеркнули, что ожидают материалов, которые имеются у германских специалистов. Проверка, которую после экстренной госпитализации Навального проводили в России, не выявила никаких оснований для возбуждения уголовного дела и дальнейшего разбирательства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 149

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