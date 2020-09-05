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Берлин: Москва как можно скорее должна начать расследование инцидента с Навальным
08:24
Фото: persgroep.net
Хайко Маас
Как заявил глава германского МИД Хайко Маас, имеется "много свидетельств" причастности России к произошедшему.
Министр говорил на эту тему в интервью газете Bild am Sonntag, которая была опубликована в воскресенье.
Говоря о возможной причастности к госпитализации Алексея Навального российского государства, Хайко Маас заявил, что "есть много свидетельств этого". Комментируя случившееся, глава германского МИД подчеркнул, что следующий ход - за Москвой. Берлин ожидает от российской стороны начала расследования в связи с этим тяжким преступлением.
По словам Мааса, если российское правительство никак не связано с инцидентом, оно само должно быть "заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов". При этом германский министр заявил, что если расследование не начнется уже в ближайшие дни, ФРГ "с нашими партнерами придется обсудить ответ".
Говоря о госпитализации Навального, Маас также отметил, что отравляющие вещества из группы "Новичок" в настоящее время доступны лишь "очень малой группе лиц".
Ранее в МИД РФ отреагировали на совместное заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса и его французского коллеги Жана-Ива Ле Дриана. В российском ведомстве отметили, что безапелляционные утверждения о разработке в РФ токсичных химических веществ нервнопаралитического действия, именуемые на Западе "Новичками", отличаются враждебностью.
Российские дипломаты при этом указали, что в течение многих лет над химическими соединениями такого рода продолжали работать "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО". Кроме того, в Соединенных Штатах, подчеркнули российские дипломаты, разработчикам технологий боевого применения данных веществ ранее выдали свыше полутора сотен патентов.
Напомним, ранее Минск опубликовал запись "перехваченного разговора Варшавы и Берлина". Судя по ней, представители Германии и Польши якобы обсуждали фальсификацию результатов исследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
Несколько дней назад пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина напомнил, что по результатам проверки, которая проводилась в России, следы каких-либо отравляющих веществ в организме оппозиционера выявлены не были. Официальный представитель Кремля пояснил, что ранее брались анализы и образцы биологических проб, однако ничего подозрительного наши специалисты в них не обнаружили.
Как подчеркивал тогда Дмитрий Песков, он не видит в России каких-либо людей или сил, которым могло бы оказаться выгодно возможное отравление Алексея Навального. По его словам, без данных, имеющихся у немецкой стороны, российские следственные органы пока не имеют оснований для возбуждения уголовного дела по факту возможного отравления.
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