Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В центре Минска на площадь Независимости прибыла спецтехника

13:01

Фото: vk.com



В столице Белоруссии на площадь Независимости, где оппозиция сегодня собирается провести "Марш единства", прибыла колонна спецтехники.



Протестующие планируют акцию, уже ставшую традиционной, в самом центре Минска.



Как передает ТАСС, колонна спецтехники появилась у площади Независимости, где сегодня запланирована масштабная акция протеста. В машинах находится личный состав внутренних войск. Кроме того, в центре Минска сейчас можно увидеть автозаки и несколько автомобилей скорой помощи. Саму площадь заранее обнесли металлическими ограждениями, вдоль них выставили оцепление из милиционеров.



По данным белорусских СМИ, подземные переходы, расположенные под площадью, вновь были закрыты на вход. Движение автотранспорта в центре Минска сейчас вполне нормальное, обстановка достаточно спокойная. Протестующих в районе Независимости площади пока не наблюдается.



Как пояснила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, в целях поддержания правопорядка милиционеры в Минске несут службу в усиленном режиме. По ее словам, "увеличено число нарядов и военнослужащих", позже планируется перекрыть проспекты Минска.



Ранее белорусская оппозиция анонсировала проведение "Марша единства", который должен начаться сегодня в в 14:00 по местному времени (совпадает с Москвой). Заранее оговаривалось, что если власти блокируют доступ на площадь Независимости, протестующие соберутся на улице Немига и в районе Дворца спорта.



Накануне стало известно, что Ольга Ковалькова, ранее входившая в Координационный совет оппозиции, покинула Беларусь. Соратница Светланы Тихановской, уже добравшись до Варшавы, пояснила, что правоохранители пригрозили ей длительным нахождением в СИЗО, если она не уедет из страны. В результате ее вывезли к границе с Польшей в машине, уложив на заднее сиденье автомобиля.



Автор: Злата Богатова

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