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Белоруссию покинула еще одна соратница Тихановской
20:36
Фото: кадр видео с youtube.com
Ольга Ковалькова перешла границу пешком
Как заявила Ольга Ковалькова, ранее входившая в Координационный совет оппозиции, правоохранители предупредили ее, что в противном случае она очень долго не покинет СИЗО.
В результате соратницу Тихановской положили на заднее сиденье автомобиля и вывезли к польской границе.
О случившемся Ольга Ковалькова рассказала журналистам, когда добралась до Польши, передает РБК. Ранее портал Tut.by сообщил о том, что представительница Координационного совета оппозиции "не планировала и не собиралась уезжать" из страны. Ковалькова подчеркнула, что намерена скоро возвратиться в Белоруссию.
Ковалькова рассказала, что "представители власти" посетили ее в СИЗО, когда она отбывала административный арест. Соратнице Тихановской заявили, что она не выйдет на свободу еще очень долго, если откажется покинуть страну. После ее согласия на выезд в Польшу за ней "приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли".
Как оказалось, Ковалькову доставили к пункту "Брузги", где она пешком перешла границу и теперь находится в Польше. Телефон ей не отдали, с собой была лишь визитка посла Польши в Белоруссии Артура Михальского. Связавшись с дипломатом, Ковалькова смогла добраться до Варшавы, пояснила она.
Напомним, Ольга Ковалькова была задержана в конце августа у проходных Минского тракторного завода. За публичные призывы к забастовке и обсуждения с трудящимися действий властей ее арестовали на десять суток.
Ранее Белоруссию покинула еще одна соратница Светланы Тихановской - Вероника Цепкало. Ее супруг, Валерий Цепкало, пытавшийся претендовать на пост президента, но не допущенный к голосованию (ЦИК забраковал значительную часть собранных им подписей) вместе с детьми выехал из страны за несколько дней до выборов.
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