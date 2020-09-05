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В России за сутки зарегистрировано 5 195 новых случаев коронавируса
10:58
Фото: vk.com
За прошедший день на территории РФ было выявлено еще 5 195 новых случаев заражения коронавирусом.
Как информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением этого заболевания, пациенты с COVID-19 были зарегистрированы в 84 регионах страны.
По состоянию на 6 сентября за период с начала вспышки в нашей стране было в общей сложности зафиксировано 1 025 505 положительных тестов на коронавирусную инфекцию.
Наибольшее количество пациентов за последний день было выявлено в Москве - 620, следом идут Петербург и Подмосковье, где зарегистрировали соответственно 192 и 167 человек с COVID-19. Отмечается, что у 22,2 % зараженных, которые были выявлены за минувшие сутки, коронавирус протекает без симптомов.
Днем раньше в России было зарегистрировано 5 205 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Ранее глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал о своем самочувствии после того, как поставил отечественную прививку от нового коронавируса. Как заявил министр, у него не было никаких побочных эффектов, включая повышенную температуру. По словам Шойгу, он решился на вакцинацию, чтобы "развеять последние сомнения". Министр посоветовал "всем пройти эту вакцинацию".
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