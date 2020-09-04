Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Шойгу рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

21:51

Фото: natsbez.ru



Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал о своем самочувствии после того, как поставил отечественную прививку от нового коронавируса.



Как заявил министр, у него не было никаких побочных эффектов, включая повышенную температуру.



Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что нормально чувствует себя после того, как ему поставили прививку от коронавируса. Глава ведомства рассказал об этом в интервью телевизионному каналу "Россия-1". Фрагмент беседы с министром транслировался в передаче "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.



По словам Шойгу, он решился на вакцинацию, чтобы "развеять последние сомнения". Министр подчеркнул, что на своем личном примере хотел показать всем, насколько "это безопасно", а также эффективно и способно намного упростить жизнь. Пояснив, что никаких побочных эффектов у него не было, в частности повышения температуры, Шойгу посоветовал "всем пройти эту вакцинацию".



О том, что глава российского Минобороны поставил себе прививку отечественного производства от коронавируса, стало известно накануне, 4 сентября. Сергей Шойгу сам рассказал об этом своим коллегам из стран СНГ, ОДКБ и ШОС, когда в парке "Патриот" в Подмосковье состоялась презентация препарата.



Автор: Злата Богатова

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