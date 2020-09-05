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В Минске задержали топ-менеджеров PandaDoc
5.9.2020 21:38
Фото: irk.today
Компания PandaDoc, специализирующаяся на создании ПО для управления документами, сообщает о задержании четверых топ-менеджеров минского офиса.
В сообщении указано, что сотрудников арестовали по подозрению в хищении в особо крупном размере.
В минувшую пятницу, 4 сентября, белорусские власти задним числом возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 210, сообщает компания PandaDoc. Топ-менеджеров минского офиса обвиняют в присвоении бюджетных денег с использованием своего должностного положения. По официальным данным, ущерб от преступления, совершенного группой лиц, составил порядка Br107 тыс. (около $40,6 тыс. долларов).
Задержанные сотрудники уже были арестованы на два месяца. В компании подчеркивают, что никаких оснований для такого рода подозрений нет. Обвинения совершенно не соответствуют действительности. В числе тех, кто сейчас находится под стражей, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов, главный бухгалтер Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап, уточняется в сообщении.
Представители PandaDoc также напомнили об обысках, которые правоохранители провели в их минском офисе 2 сентября. Подобные действия белорусских силовиков в компании расценили как "репрессии". С учетом происходящего руководство компании выразило готовность закрыть офис на территории республики, после чего будет начала деятельность по созданию альтернативы Парка высоких технологий за пределами Белоруссии.
Стоит отметить, что основатель PandaDoc Микита Микадо ранее высказался в поддержку протестных акций в Белоруссии. Кроме того, обратившись к сотрудникам правоохранительных органов, он предложил им помощь, если те захотят уйти из силовых структур.
Ранее на удаленную работу были переведены все сотрудники офиса Viber в Минске. Как заявил руководитель компании Джамел Агауа, решение о закрытии белорусского офиса было принято на фоне протестов, которые не утихают в столице и других городах страны после президентских выборов. Кроме того, сыграла роль и недавняя четырехдневная блокировка интернета.
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