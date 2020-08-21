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Viber закрывает офис в Минске
12:54
Фото: probusiness.io
Как заявил руководитель компании Джамел Агауа, в столице Белоруссии всех работников офиса решено перевести на удаленную работу, передает Forbes.
Гендиректор пояснил, что ситуация достаточно сложная, учитывая месторасположение офиса Viber в Минске.
Руководство компании Viber приняло решение о закрытии белорусского офиса на фоне протестов, которые не утихают в Минске и других городах страны после президентских выборов. Кроме того, сыграла роль и недавняя четырехдневная блокировка интернета, отметил генеральный директор организации Джамел Агауа.
Офис Viber расположен в самом центре Минска, протестные акции проходили рядом с ним, пояснил глава компании. Кроме того, несколько дней назад появились сообщения о вооруженных людях, пришедших в "некоторые офисы компаний, таких как Uber и еще одной". Учитывая сложившуюся в белорусской столице обстановку, в целях обеспечения безопасности сотрудников компании всех их перевели на удаленную работу, заявил Джамел Агауа.
Кроме того, Джамел Агауа сказал, что события последних дней в Белоруссии подтолкнули руководство компании к пересмотру модели работы на территории этой страны.
На прошлой неделе на фоне протестных акций, продолжающихся в столице Белоруссии и других городах страны, вооруженные люди пришли в офис "Яндекса" в Минске и заблокировали в помещениях несколько сотрудников компании.
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