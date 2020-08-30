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В США число жертв урагана «Лаура» возросло до 16
30.8.2020 11:01
Фото: golos.ua
До шестнадцати человек возросло количество погибших из-за урагана "Лаура" в Соединенных Штатах, передают американские СМИ.
Ранее власти подтвердили гибель четырнадцати человек, но потом смертельные инциденты были зафиксированы в штате Луизиана.
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Луизианы, жертвами ЧП, которые были связаны с ураганом, стали 84-летний мужчина и 80-летняя женщина. Жители Аллен-Пэриша скончались в результате отравления угарным газом, когда во время непогоды использовали электрогенератор.
Циклон "Лаура", признанный на тот момент ураганом четвертой из пяти возможных категорий по шкале Саффира - Симпсона, в ночь на четверг обрушился на прибрежные районы Луизианы и Техаса. В последующем там установилась штормовая погода, следствием которой стали наводнения. Спустя некоторое время сила урагана "Лаура" начала ослабевать и сейчас он считается тропической депрессией.
Из-за непогоды на территории Арканзаса, Луизианы и Техаса свыше 508 тыс. человек остались без электроснабжения, отмечают местные власти.
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