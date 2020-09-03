Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки выявили свыше 5 тыс. новых случаев COVID-19
12:03
Фото: vk.com
Впервые за период с 15 августа в России за сутки вновь было зафиксировано более пяти тысяч новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
За минувший день по стране среди пациентов с подтвержденным диагнозом зарегистрирован 121 летальный исход.
Как следует из данных оперативного штаба, которые были обнародованы в пятницу, 4 сентября, за последние сутки в РФ было выявлено еще 5 110 случаев заражения COVID-19. Пациенты с новой коронавирусной инфекцией зафиксированы на территории 84 регионов. Отмечается, что у 1 235 из них, или 24,2%, при том не было каких-либо клинических проявлений заболевания.
В течение августа количество выявленных случаев коронавируса в России снижалось. По данным официальной статистики, если в начале месяца августа прирост составлял 5,46 тыс. в день, то уже к 15 числу он был около к 5 тыс. (5 061). В дальнейшем уровень не превышал отметку в 5 тыс., однако в последние дни показатели росли.
К настоящему времени в РФ за период с начала пандемии нарастающим итогом было зафиксировано 1 015 105 случаев заражения. От осложнений коронавирусной инфекции в стране скончались 17 649 человек. Признаны выздоровевшими и выписаны из больниц 832 747 инфицированных.
Ранее российское Министерство здравоохранения обновило рекомендации по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.
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