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Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
3.9.2020 21:10
Фото: defense.gov
Российское Министерство здравоохранения опубликовало обновленные рекомендации по лечению пациентов с коронаирусной инфекцией.
По мнению экспертов, препараты лопинавир и ритонавир не помогают от COVID-19. Вместе с тем, в числе эффективных средств упоминается лекарство отечественного производства левилимаб, передает агентство "Интерфакс".
Со сыылкой на пресс-службу Минздрава уточняется, что с учетом включения левилимаба усилен арсенал произведенных в РФ лекарств для противовирусного лечения. В обновленных рекомендациях также были оптимизированы схемы использования глюкокортикоидов, в том числе, дексаметазон, и ряда других системных противовоспалительных средств.
При этом препарат гидроксихлорохин остался в схемах, предназначенных лишь для оказания помощи пациентам, у которых COVID-19 протекает в легкой и среднетяжелой формах. Как свидетельствуют результате последних исследований, использование гидроксихлорохина дает эффект лишь на ранних этапах коронавируса, вплоть до пятого дня с начала первых симптомов.
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