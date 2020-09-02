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Песков: отравление Навального вряд ли могло быть кому-то выгодным


13:22
Песков: отравление Навального вряд ли могло быть кому-то выгоднымФото: russophile.org

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на данный момент у СКР нет оснований для возбуждения уголовного дела по факту возможного отравления оппозиционера Алексея Навального.

Прокомментировав инцидент, официальный представитель Кремля также отметил, что он вряд ли мог быть кому-то выгодным.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что не видит в России каких-либо людей или сил, которым могло бы оказаться выгодно возможное отравление Алексея Навального, передает ТАСС. По словам Дмитрия Пескова, без данных, имеющихся у немецкой стороны, российские следственные органы пока не имеют оснований для возбуждения уголовного дела по факту возможного отравления.

Песков напомнил, что по результатам проверки, которая проводилась в России, следы каких-либо отравляющих веществ в организме Навального выявлены не были. Официальный представитель Кремля пояснил, что ранее брались анализы и образцы биологических проб, однако ничего подозрительного наши специалисты в них не обнаружили.

В Москве надеются, что Берлин поделится с отечественными структурами имеющимися у них сведениями, отметил Песков. В России "безусловно, заинтересованы в установлении причин" случившегося с Навальным, подчеркнул официальный представитель Кремля. Пресс-секретарь Путина также напомнил о том, что ранее генпрокуратура России направила в ФРГ официальный запрос об оказании правовой взаимопомощи в связи с инцидентом. Какого-либо ответа из Берлина пока еще не последовало.

Ранее последние выводы берлинских специалистов, обнаруживших в организме Навального следы отравляющего вещества, схожего с "Новичком", прокомментировала канцлер Германии. По словам Ангелы Меркель, российского оппозиционера "хотели заставить замолчать". В связи с этим она обратилась к Москве с призывом дать ответы на все серьезные вопросы, появившиеся вокруг этого инцидента. Меркель подчеркнула, что прояснить ситуацию в данном случае может и должно лишь российское правительство.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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