|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Завершено исследование доказательств по делу Ефремова
16:45
Фото: smi2.net
Столичный Пресненский суд сегодня, 1 сентября, объявил о завершении исследования доказательств по громкому делу о смертельном ДТП с участием российского актера театра и кино Михаила Ефремова.
Прения сторон должны состояться 3 сентября, передает ТАСС.
Как заявила судья Елена Абрамова, на текущий момент судебное следствие завершено. Начало прений сторон назначено на 10:00 по московскому времени 3 сентября. Предполагается, что в рамках этого заседания стороны смогут обобщить доказательства. при этом гособвинение назовет справедливое наказание для подсудимого.
Михаилу Ефремову дадут возможность высказаться сразу после завершения прений сторон. Затем суд удалится для принятия решения о приговоре.
Ранее в суде выступил уже третий свидетель, который утверждал, что артист в момент ДТП находился на пассажирском сиденье. Сам Ефремов, как пишут российские СМИ, пытался утверждать, что не признавал себя виновным, а также допускал, что за рулем мог быть кто-то другой. Кто именно управлял его машиной, спровоцировавшей смертельную аварию, актер при этом не уточнил.
В случае, если суд признает Ефремова виновником ДТП, унесшего жизнь человека, артисту может грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|