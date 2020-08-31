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Завершено исследование доказательств по делу Ефремова


16:45
Завершено исследование доказательств по делу ЕфремоваФото: smi2.net

Столичный Пресненский суд сегодня, 1 сентября, объявил о завершении исследования доказательств по громкому делу о смертельном ДТП с участием российского актера театра и кино Михаила Ефремова.

Прения сторон должны состояться 3 сентября, передает ТАСС.

Как заявила судья Елена Абрамова, на текущий момент судебное следствие завершено. Начало прений сторон назначено на 10:00 по московскому времени 3 сентября. Предполагается, что в рамках этого заседания стороны смогут обобщить доказательства. при этом гособвинение назовет справедливое наказание для подсудимого.

Михаилу Ефремову дадут возможность высказаться сразу после завершения прений сторон. Затем суд удалится для принятия решения о приговоре.

Ранее в суде выступил уже третий свидетель, который утверждал, что артист в момент ДТП находился на пассажирском сиденье. Сам Ефремов, как пишут российские СМИ, пытался утверждать, что не признавал себя виновным, а также допускал, что за рулем мог быть кто-то другой. Кто именно управлял его машиной, спровоцировавшей смертельную аварию, актер при этом не уточнил.

В случае, если суд признает Ефремова виновником ДТП, унесшего жизнь человека, артисту может грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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