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Ефремов в момент аварии не был за рулем, заявил еще один свидетель


31.8.2020 18:12
Ефремов в момент аварии не был за рулем, заявил еще один свидетельФото: sm-news.ru

Артист находился на пассажирском сиденье в момент ДТП, заявил во время очередного судебного заседания один из предполагаемых очевидцев смертельной аварии с участием Михаила Ефремова.

Андрей Гаев стал уже третьим свидетелем защиты, выступившим с таким утверждением.

По словам свидетеля, ставшего очевидцем ДТП 8 июня, "мужчина с взлохмаченными волосами" после аварии вышел с пассажирского места автомобиля Jeep. Андрей Гаев при этом не смог сказать, кто находился за рулем машины. Но он уверен, что "подушка безопасности шевелилась.

Очевидец также отметил, что не сразу узнал Михаила Ефремова. Артист в тот момент "был непонятный, сонный, нетрезвый", словно его разбудили.

При этом Гаев не сумел отыскать себя на видеозаписи, которая была сделана на месте аварии, а также рассказать, как он в тот день был одет. Мужчина пояснил, что незадолго до того, как стать очевидцем ДТП, он гулял по Москве в компании приятеля - Александра Кобца.

Кобец ранее уже давал показания, заявив о том, что Ефремова не было за рулем. На уточняющие вопросы мужчина пояснил, что у него большие проблемы со зрением. Кроме того, в тот роковой день он не был трезв. С Гаевым, в прошлом судимым за избиение супруги и неоднократно привлекавшимся к административной ответственности, он выпил крепкого пива.

В ходе того же заседания еще один свидетель защиты — Теван Бадасян — рассказал  о неком мужчине, который усаживался в машину артиста перед ДТП. По его словам, человек был высокого роста.

Сам Михаил Ефремов ранее допустил, что в момент аварии мог находиться на пассажирском сиденье. Кто же тогда управлял машиной, попавшей в ДТП, артист уточнять не стал.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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