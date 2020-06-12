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Михаил Ефремов записал видеообращение с извинениями
07:21
Фото: smi2.net
Российский артист театра и кино Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором извинился перед семьей погибшего в ДТП.
Ролик был размещен на YouTube-канале "Гражданин поэт".
Обращаясь к семье погибшего Сергея Захарова и общественности, актер Михаил Ефремов попросил прощения. При этом артист выразил готовность оказать материальную поддержку родственникам мужчины, если они согласятся ее принять. Ефремов подчеркнул, что не стоит воспринимать это как попытку "откупиться".
Артист также отметил, что не собирается "отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства". Все, что произошло, было запечатлено на видеокамерах, и он сам видел все, "когда проспался и отошел от шока". После случившегося "нет уже больше никакого Ефремова", - сказал артист и попросил прощения у всех, кого предал.
Ранее стало известно о том, что интересы родственников погибшего водителя будет защищать адвокат Александр Добровинский. По словам знаменитого юриста, он отказался защищать актера, потому что знает, как он может избежать наказания. В течение первых дней после аварии с семьей Захарова не пытались связаться представители Ефремова, чтобы принести извинения. После этого, рассказывал Добровинский, родственники погибшего мужчины категорически отказались брать у артиста какие-либо деньги.
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