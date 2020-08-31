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Опубликовано видео, снятое Навальным незадолго до госпитализации
31.8.2020 21:50
Фото: voskhodinfo.su
Команда Алексея Навального обнародовала видеоматериал о расследовании, ради которого оппозиционер ранее отправился в Сибирь.
Речь в нем идет об имуществе и бизнесе новосибирских депутатов.
Видео появилось на YouTube-канале Алексея Навального. Материал создавался непосредственно перед тем, как политик попал в больницу в Омске. Расследование оппозиционер проводил со своей командой, отчет о нем получил название "Кто захватил столицу Сибири и как ее освободить".
В материале речь идет о ситуации в Новосибирске и бизнесе ряда местных депутатов-единороссов, в том числе, Алексея Джулая и Кирилла Покровского. Как пояснила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш, фильм представляет сообой первую серию целого ряда расследований в регионах. Материал был подготовлен к единому дню голосования, который запланирован на 13 сентября.
Ранее известный российский врач и телеведущий Александр Мясников обратился к медикам из больницы в Омске, куда первоначально был доставлен Алексей Навальный. Призвав коллег не придавать значения нападкам, Мясников выразил им благодарность и подчеркнул, что гордится ими. Ведь они сумели выполнить свой долг, сделав самое главное - спасти пациенту жизнь.
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