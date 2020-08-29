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Мясников обратился к омским врачам, спасшим Навального
07:41
Фото: clients-cdnnow.ru
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников обратился к медикам из больницы в Омске, куда первоначально был доставлен блогер Алексей Навальный.
Видеоролик появился в своем телеграм-канале доктора.
Обратившись к омским врачам, Александр Мясников выразил им благодарность за спасенную жизнь Алексея Навального. По его словам, специалистам известно, как важен первый час и оперативное диагностирование для назначения адекватного лечения.
По словам Мясникова, германские медики знают о заслуге коллег из Омска. Он пояснил, что "не слышал осуждения или сомнений именно от врачей, профессионалов", в том числе, зарубежных, о выбранной в Омске тактике или объеме оказанной помощи.
Мясников также призвал медиков не придавать значения нападкам и подчеркнул, что гордится ими. Ведь они сумели выполнить свой долг, сделав самое главное - спасти пациенту жизнь.
Ранее берлинские врачи рассказали о состоянии Навального. Доставленный в Германию на лечение российский оппозиционер все еще находится в коме, сообщили представители знаменитой клиники "Шарите". Вместе с тем, у него уже были зафиксированы некоторые признаки улучшения.
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